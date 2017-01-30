Туры по Транссибирской магистрали вызвали интерес на выставке в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Информация о путешествиях по Транссибирской магистрали и круизах по рекам России привлекла особое внимание участников завершившейся в Нью-Йорке в воскресенье трехдневной международной туристической выставки The New York Times Travel Show. Об этом сообщила ТАСС Юлия Мохова, руководитель ФГУП "Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia".

"Интерес к стенду Visit Russia был проявлен огромный. Что важно, посетители не только брали информационные материалы, но и активно задавали вопросы", - указала она. По словам Моховой, участников выставки спрашивали, в том числе о стоимости туров по России, о транспортной логистике и наличии новых направлений.

"Особый интерес вызвали туры по Транссибирской магистрали, круизы по рекам России, постолимпийский Сочи, традиционно Москва и Санкт-Петербург", - добавила руководитель ФГУП "Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia". Как указала Мохова, во время выставки российская делегация провела встречи с операторами, отправляющими туристов в Россию. "Обсуждались новые турпродукы, туристический потенциал городов- организаторов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года", - пояснила она.

Потенциал регионов

По словам Моховой, "в рамках выставки была проведена презентация Visit Russia, на которой регионы и компании представили свои туристические продукты, национальные межрегиональные туристические маршруты". В их числе она назвала "Золотое кольцо", "Русская Арктика", "Русские усадьбы", "Реки России", "Великий шелковый путь". Кроме того, были представлены пакетные туры на футбольные матчи в РФ.

В числе основных итогов выставки Мохова назвала тот факт, что Россия была представлена как страна, в которой в течение всего года есть возможности для разнообразного и безопасного туристического отдыха. Как она указала, "интерес к туристическому потенциалу России высокий и наша задача предоставить максимальную информацию о возможностях для путешествий по России на американском туристическом рынке".

Широкий спектр услуг для иностранного туриста был представлен на выставке и компанией "РЖД-тур". "В частности, мы предлагаем путешествие на круизном поезде "Императорская Россия", - сообщила ранее ТАСС представитель "РЖД-тур" Эльвира Спешилова. - Это - маршруты из Москвы в Пекин, из Москвы во Владивосток или из Москвы в Улан-Батор. Три разных маршрута - в среднем это 12-14 дней, с остановками в пути и экскурсиями".

Выставка The New York Times Travel Show состоялась в крупнейшем мегаполисе США в 14-й раз, она работала в комплексе Jacob Javits Convention Center в период с 27 по 29 января. Выставка считается одним из крупнейших мероприятий в мире, связанных с туристической индустрией.