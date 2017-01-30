Мосгордума намерена внести в ГД законопроект о повышении штрафов для зацеперов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгордума намерена внести законопроект об увеличении штрафов для граждан, которые занимаются зацепингом (незаконным передвижением снаружи вагона, создающее угрозу жизни и здоровью, а также безопасности на транспорте в целом), в Государственную думу РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы с коллегами-депутатами обсудим проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, разработанный депутатами Московской городской думы. Законопроект направлен на профилактику такого явления как зацепинг", - сказал Шапошников.

"Главная наша цель не наказать, а постараться профилактировать столь популярное сегодня явление как зацепинг. Штрафы, которые предусмотрены в отношении зацеперов в федеральном кодексе об административных правонарушениях составляют всего 100 рублей. Конечно, эта сумма никого не испугает", - добавил он.

По его словам, согласно законопроекту, штрафы для городов федерального значения будут выше, чем в субъектах федерации. В случае одобрения Мосгордумой законопроект будет направлен в Госдуму РФ.

Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении проект городского закона об увеличении штрафа для родителей детей, занимающихся зацепингом со 100 до 5000 рублей. Документ устанавливает административную ответственность для родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, за неприятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, на территориях метрополитена и московского монорельса, за исключением территорий станций и вагонов поездов, подуличных переходов, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, полосах отвода железной дороги, за исключением мест, специально оборудованных для пассажиров, а также за проезд на подножках автосцепных устройствах, крышах вагонов, между вагонами железнодорожных подвижных составов, поездов метрополитена и монорельса. Данные меры, говорится в пояснительной записке к законопроекту, являются необходимыми в связи с участившимися случаями детского травматизма на железнодорожном транспорте и метрополитене вследствие увлечения детей экстремальными играми и отсутствия контроля со стороны родителей.