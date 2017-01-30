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Авиакомпания Delta отменила около 150 рейсов из-за системного сбоя

Общество
30 января, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
На сайте авиаперевозчика сообщается, что отмены рейсов продолжатся
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Air Lines отменила около 150 рейсов в ночь с воскресенья на понедельник из-за системного сбоя. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Около 150 рейсов были отменены сегодня ночью, ожидается, что отмены рейсов продолжатся", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания сообщила о системном сбое, который также привел к задержкам некоторых рейсов. Через некоторое время компания объявила, что ее компьютерные системы начинают возвращаться к нормальной работе.

Delta Air Lines - американская авиакомпания со штаб- квартирой в Атланте (штат Джорджия). Одна из четырех компаний - основателей авиационного альянса SkyTeam. Она является крупнейшей авиакомпанией мира по числу самолетов, объему пассажироперевозок и количеству пунктов назначения. Выполняет полеты в более чем 330 аэропортов в 64 странах и совершает (вместе со своими дочерними и региональными компаниями) более 5400 рейсов в день.

8 августа прошлого года в компьютерной системе Delta Air Lines произошел сбой, причиной которого являлось отключение электроэнергии в американском городе Атланта (штат Джорджия). В этот день авиакомпания отменила более 870 рейсов и задержала более 1 тыс. рейсов. 9 августа число отмененных рейсов составило 775. На следующий день компания отменила 255 внутренних и международных рейсов.

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