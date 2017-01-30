Путин внес в ГД законопроект, обязывающий атаманов отчитываться о доходах и расходах

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому атаман войскового казачьего общества должен предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе - как своих, так и супруги и несовершеннолетних детей. Документ размещен в электронной базе документов Госдумы.
Автор предлагает внести изменения в закон "О государственной службе российского казачества". Согласно законопроекту, на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять "сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
Непредставление атаманом войскового казачьего общества указанных сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение его полномочий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект также предлагает установить условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы, смогут замещать должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. В частности, в тексте устанавливается, что член казачьего общества, замещающий такую должность, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату и иные выплаты, а также "исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности". Кроме того, согласно законопроекту, член казачьего общества, замещающий такую должность, не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это повлечет за собой конфликт интересов.