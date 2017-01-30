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Активисты ОНФ могут создать приложение для борьбы с нелегальными свалками

Общество
30 января, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Проект может стать социальной сетью экологов. отметил директор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) могут создать приложение для мобильных устройств и социальную сеть для экологов, предназначенные для борьбы с нелегальными свалками. Об этом заявил директор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов на презентации проекта "Генеральная уборка", которая прошла в Москве.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" создается для борьбы с незаконными свалками. Ядром проекта должна стать интерактивная карта свалок, на которую каждый человек сможет нанести координаты незаконного полигона, уточнили в пресс-службе ОНФ.

"Можно будет задуматься о мобильном приложении, если мы увидим, что этот ресурс (интерактивная карта свалок) имеет популярность среди населения", - сказал Миронов. "Этот проект может стать социальной сетью экологов", - добавил он.

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