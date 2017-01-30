Минздрав РФ запустил новую версию официального сайта

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ запустило новую версию официального сайта, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сегодня ежедневная аудитория ресурса составляет свыше 60 000 человек, каждый день он пополняется все большим объемом материалов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Минздраве уверены, что новая версия сайта будет более легкой для восприятия. "Одна из основных задач обновленного ресурса - упрощение доступа к информации и создание удобной системы навигации", - отметили в пресс- службе.
Доработана и изменена версия для слабовидящих и мобильная версия сайта.
Последний раз официальный сайт Минздрава РФ основательно менялся в 2013 году.