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Минздрав РФ запустил новую версию официального сайта

Общество
30 января, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Последний раз официальный сайт Минздрава РФ основательно менялся в 2013 году
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ запустило новую версию официального сайта, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня ежедневная аудитория ресурса составляет свыше 60 000 человек, каждый день он пополняется все большим объемом материалов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в Минздраве уверены, что новая версия сайта будет более легкой для восприятия. "Одна из основных задач обновленного ресурса - упрощение доступа к информации и создание удобной системы навигации", - отметили в пресс- службе.

Доработана и изменена версия для слабовидящих и мобильная версия сайта.

Последний раз официальный сайт Минздрава РФ основательно менялся в 2013 году.

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