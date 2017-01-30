Минтруд спросит медиков, можно ли разрешить женщинам работать машинистами и боцманами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минтруд России готов с учетом мнения профсоюзов и работодателей пересмотреть перечень тяжелых работ, на которые запрещено привлекать женщин. Специалисты медицины труда оценят, насколько профессии обновленного перечня безопасны для женского здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В связи с изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально- гигиенических условий труда ряда профессий Минтруд России проводит работу по актуализации Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Цель данного перечня - оградить репродуктивное здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов", - сообщил собеседник агентства.

Перечень тяжелых работ, включающий 456 наименований, увержден постановлением правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162. В частности, согласно документу, женщинам нельзя занимать должности "машинист электропоезда" и "помощник машиниста электропоезда" на метрополитене, водить грузовые автомобили, быть водолазами, боцманами или матросами на морских судах.

В то же время в примечаниях к перечню указано, что работодатель "может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях, должностях), включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации".

В Минтруде отметили, что существование перечня обусловлено не желанием как-то дискриминировать женщин по профессиональному признаку, а лишь заботой об их здоровье, в том числе репродуктивном.

"Принятие специальных мер, направленных на охрану материнства, не считается дискриминационным. Ни статья 253 Трудового кодекса Российской Федерации, ограничивающая использование труда женщин на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также на подземных работах, т.е. в условиях, оказывающих неблагоприятное влияние на женский организм, ни постановление правительства Российской Федерации № 162 не содержат дискриминации в отношении женщин, а имеют целью оградить репродуктивное здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов", - отметили в пресс-службе Минтруда.