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В Москве завели 224 дела за перекрытие проезда скорым и другим спецмашинам в 2016 году

Общество
30 января, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Отмечается, что количество подобных нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 40%
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы в 2016 году возбудили более 220 административных дел в отношении водителей, не пропустивших спецмашины с включенными спецсигналами. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы за 2016 год возбуждено 224 административных дела по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что количество подобных нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 40%. "Таких нарушений в позапрошлом году было зарегистрировано 376", - уточнил он.

Ранее замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отвечая на вопросы в рамках обсуждения в Госдуме проекта закона о введении штрафов за опасное вождение, заявил, что МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за блокирование проезда скорой помощи.

В частности, широкий резонанс получил случай в Петропавловске-Камчатском, где 10 января бригада скорой помощи потеряла 10 минут, так как водитель легковой машины не уступал им дорогу. 21-летний мужчина, к которому ехали врачи, скончался.

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