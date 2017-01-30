Выдача Сбербанком образовательных кредитов возобновится в ближайшее время

Мутко: биатлонисты и фигуристы дали повод для гордости за российский спортСпорт 30 января, 13:49
Преступления в Канаде с использованием огнестрельного оружия. ДосьеБиографии и справки 30 января, 13:49
Скончался основатель японской компании, выпустившей видеоигру Pac-ManОбщество 30 января, 13:40
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в КиевеМеждународная панорама 30 января, 13:36
Нидерланды направят РФ новый запрос для уточнения данных с радаров о крушении BoeingПроисшествия 30 января, 13:28
Россияне завоевали девять медалей в первый день УниверсиадыСпорт 30 января, 13:27
Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. вырос на 0,2%, до 159,96 млн человекТранспорт 30 января, 13:27
Чудинов проведет бой с Иларио за титул чемпиона Европы по боксу 8 апреляСпорт 30 января, 13:07
Россиянин Сатыбалдиев 25 февраля в Париже проведет бой с бывшим соперником КовалеваСпорт 30 января, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 30 января. /ТАСС/. Выдача образовательных кредитов, которую Сбербанк приостановил в середине января из-за изменений, проводимых Минобрнауки РФ в соответствующей программе, возобновится в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам в Томске замминистра образования и науки Людмила Огородова.
"Поменялся подход к системе банковской, и это наложило некоторые обязательства на постановление правительства, которое определяло образовательный кредит Сбербанка. Мы сегодня в срочном порядке внесли изменения в это постановление, и в ближайшее время, в рамках квартала, мы ожидаем, что образовательный кредит будет снова доступен", - сказала она.
Ранее Сбербанк приостановил выдачу студентам образовательных кредитов на льготных условиях, объяснив это оптимизацией со стороны Минобрнауки РФ государственной программы по поддержке образовательного кредитования.
В рамках этой программы Сбербанк может выдавать кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на весь его период плюс 10 лет. Ставка по кредиту составляет 7,5%.