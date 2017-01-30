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Выдача Сбербанком образовательных кредитов возобновится в ближайшее время

Общество
30 января, 13:14 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 30, января. /ТАСС
Решения этого вопроса Минобрнауки РФ ожидает в течение квартала, сообщила замглавы ведомства Людмила Огородова
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ТОМСК, 30 января. /ТАСС/. Выдача образовательных кредитов, которую Сбербанк приостановил в середине января из-за изменений, проводимых Минобрнауки РФ в соответствующей программе, возобновится в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам в Томске замминистра образования и науки Людмила Огородова.

"Поменялся подход к системе банковской, и это наложило некоторые обязательства на постановление правительства, которое определяло образовательный кредит Сбербанка. Мы сегодня в срочном порядке внесли изменения в это постановление, и в ближайшее время, в рамках квартала, мы ожидаем, что образовательный кредит будет снова доступен", - сказала она.

Ранее Сбербанк приостановил выдачу студентам образовательных кредитов на льготных условиях, объяснив это оптимизацией со стороны Минобрнауки РФ государственной программы по поддержке образовательного кредитования.

В рамках этой программы Сбербанк может выдавать кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на весь его период плюс 10 лет. Ставка по кредиту составляет 7,5%.

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