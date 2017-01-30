Семья Дель подала новый иск на признание незаконным лишения их опекунства

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Супруги Светлана и Михаил Дель подали новый иск в Зеленоградский суд Москвы, в котором просят признать незаконным лишение их опекунства над детьми из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом ТАСС сообщил адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Семья Дель подала новый иск о признании незаконным лишения их опекунства над изъятыми детьми. Практика по обжалованию подобных решений разная, поэтому ничего неожиданного в отказе принять наш первый иск нет. Зеленоградский суд счел, что такие дела рассматриваются по правилам, предусмотренным для гражданского иска, который мы и подали сегодня. Надеюсь, на этом бюрократические проволочки закончатся, и иск будет принят", - сказал он.

Ранее суд вернул супругам Дель иск, разъяснив, что подобный вопрос рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт- Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.