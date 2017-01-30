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Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в Индии

Общество
30 января, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Александр Кадакин ушел из жизни 26 января в Нью-Дели после болезни
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Индии Александра Кадакина. Соответствующая телеграмма размещена на сайте правительства РФ.

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"Видный дипломат и востоковед А. М. Кадакин посвятил свою жизнь внешнеполитической службе. Работая на высоких постах в Министерстве иностранных дел и дипломатических представительствах за рубежом, он твердо и последовательно отстаивал интересы нашей страны, выполнял важные и ответственные миссии", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил большой личный вклад, который Кадакин внес в реализацию крупнейших российско-индийских проектов в различных областях. "Опираясь на глубокое знание истории, культуры и традиций Индии, он уделял особое внимание расширению двустороннего культурного и гуманитарного сотрудничества", - заключил Медведев.

Посол РФ в Индии Александр Кадакин ушел из жизни 26 января в Нью-Дели после непродолжительной болезни. 30 января состоялась гражданская панихида в связи с его кончиной.

С 2009 года Кадакин являлся послом РФ в Индии. В качестве эксперта он принимал участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Кадакин - автор ряда книг и переводов с английского языка и хинди. Имеет правительственные награды.

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