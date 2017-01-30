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Скончался основатель японской компании, выпустившей видеоигру Pac-Man

Общество
30 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В компании Bandai Namco объявили, что Масая Накамура скончался 22 января, не указав причины и обстоятельств его смерти по просьбе родных
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Масая Накамура, 2000 год

Масая Накамура, 2000 год

© REUTERS

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Основатель японской компании Bandai Namco Масая Накамура, под чьим руководством появилась признанная самой популярной в мире аркадная видеоигра Pac-Man , скончался на 92-м году жизни. Об этом  сообщило агентство Associated Press.

В Bandai Namco объявили, что Накамура скончался 22 января, не указав причины и обстоятельств его смерти по просьбе родных.

В 1980 году компания выпустила созданную разработчиком Тору Иватани игру Pac-Man, которая позднее была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

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