Скончался основатель японской компании, выпустившей видеоигру Pac-Man

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Основатель японской компании Bandai Namco Масая Накамура, под чьим руководством появилась признанная самой популярной в мире аркадная видеоигра Pac-Man , скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.
В Bandai Namco объявили, что Накамура скончался 22 января, не указав причины и обстоятельств его смерти по просьбе родных.
В 1980 году компания выпустила созданную разработчиком Тору Иватани игру Pac-Man, которая позднее была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.