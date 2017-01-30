Скончался основатель японской компании, выпустившей видеоигру Pac-Man

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Основатель японской компании Bandai Namco Масая Накамура, под чьим руководством появилась признанная самой популярной в мире аркадная видеоигра Pac-Man , скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В Bandai Namco объявили, что Накамура скончался 22 января, не указав причины и обстоятельств его смерти по просьбе родных.

В 1980 году компания выпустила созданную разработчиком Тору Иватани игру Pac-Man, которая позднее была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.