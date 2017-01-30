В России будут маркировать лекарства специальными кодами

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию автоматизированной системы учета лекарств.

"Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем", - сообщил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения этой продукции (лекарств) от производителя до аптеки или больницы".

"В результате любой человек с помощью специального прибора - сканера либо с помощью смартфона - сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция, а не какая-то поддельная", - отметил Медведев. Он уточнил, что "прежде, чем сделать такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, ее вероятные проблемы по отдельным позициям, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка - для производителей, для дистрибьютеров, для торговой сети аптек".

Медведев считает необходимым возбуждать административное или уголовное расследование в случае выявления фальсифицированных лекарств с помощью новой автоматизированной системы.

"Если аптека может быть и не причем, но тем не менее, если поставляется фальсифицированный препарат, который при помощи сканера или другим путем определяется как фальсификат, как контрафактный препарат, - должно возбуждаться расследование - как административное, так и, вполне вероятно, уголовное", - заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Медведев обратил особое внимание на то, как будут работать считывающие устройства маркировки лекарств. "Нужно сделать так, чтобы в эти сканеры никто не залез, потому что, когда у человека есть телефон, там понятна программа, она определенным образом получена из интернета и есть какая-то верификация, а сканеры должны быть определенным образом протестированы, опечатаны, чтобы была гарантия того, что нет там каких-то кудесников, которые пытаются через эти сканеры свое фальсифицированные лекарства продавать", - отметил глава кабмина.