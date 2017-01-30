Медведев подписал документ, определяющий правила доступа НКО к рынку соцуслуг

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, определяющий правила доступа некоммерческих организаций к рынку социальных услуг. "Мы продолжаем развивать инструменты, которые должны облегчить социально-ориентированным некоммерческим организациям доступ к рынку социальных услуг. Я подписал документ, который определяет правила принятия решения о признании НКО исполнителями таких общественно-полезных услуг, чтобы можно было понять, чем конкретно они занимаются, и чтобы на них распространялись вот эти правила", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Медведев добавил, что установлены также правила ведения реестра подобных организаций.