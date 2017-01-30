Роспотрбенадзор: число алкогольных отравлений в РФ снизилось почти в два раза в январе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число алкогольных отравлений в РФ сократилось в два раза, а число летальных исходов - в три раза, по данным Роспотребнадзора за январь 2017 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Так, с 1 по 29 января 2017 года зарегистрировано 2218 отравлений, из которых 441 закончилось летальным исходом. В то же время с 2012 по 2016 годы ежегодное количество алкогольных отравлений за период с 1 января по 29 января в среднем составляло около 4100 случаев, это приводило к более чем 1250 летальным исходам каждый январь", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, по данным Роспотрбенадзора, "в 2017 году количество случаев алкогольных отравлений снизилось почти в два раза, а летальных исходов - в три раза".

В ведомстве также уточнили, что только за прошедшую неделю в рамках постановления о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией было арестовано свыше 2 тыс. единиц продукции. Всего же с декабря 2016 года было арестовано свыше 500 единиц.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен 26 декабря 2016 года после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. По данным Минздрава Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек. По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 - в виде домашнего ареста, 5 - в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.