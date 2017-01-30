Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотрбенадзор: число алкогольных отравлений в РФ снизилось почти в два раза в январе

Общество
30 января, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Количество летальных исходов уменьшилось в три ора
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число алкогольных отравлений в РФ сократилось в два раза, а число летальных исходов - в три раза, по данным Роспотребнадзора за январь 2017 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Смотрите также
Возбуждено дело по факту массового отравления в Первоуральске

"Так, с 1 по 29 января 2017 года зарегистрировано 2218 отравлений, из которых 441 закончилось летальным исходом. В то же время с 2012 по 2016 годы ежегодное количество алкогольных отравлений за период с 1 января по 29 января в среднем составляло около 4100 случаев, это приводило к более чем 1250 летальным исходам каждый январь", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, по данным Роспотрбенадзора, "в 2017 году количество случаев алкогольных отравлений снизилось почти в два раза, а летальных исходов - в три раза".

В ведомстве также уточнили, что только за прошедшую неделю в рамках постановления о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией было арестовано свыше 2 тыс. единиц продукции. Всего же с декабря 2016 года было арестовано свыше 500 единиц.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен 26 декабря 2016 года после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. По данным Минздрава Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек. По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 - в виде домашнего ареста, 5 - в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
СК возбудил дело из-за незаконного содержания людей в реабилитационных центрах Башкирии
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
Темы дня
Реклама