Милонов подал заявку на крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. В комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга подана заявка на проведение 11 февраля крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.
"Сегодня поступила заявка на проведение крестного хода 11 февраля. Решение о согласовании акции будет принято в течение нескольких дней", - сказал собеседник агентства.
Заявку подал выдвигавшийся в Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов. "В заявке указана численность акции до 10 тыс. человек. Маршрут крестного хода - от Казанского собора по Казанской улице на Исаакиевскую площадь, где находится собор", - отметили в аппарате депутата.
В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности города.
У передачи собора нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей. На прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство.
Петицию в интернете против передачи собора подписали более 200 тыс. человек. В минувшую субботу в Петербурге прошел митинг против передачи, в котором приняло участие около двух тысяч человек.