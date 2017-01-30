ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым стимулировать рождаемость, чтобы не допустить ее снижения. Председатель правительства называл основными условиями для поддержания роста рождаемости всевозможные выплаты семьям на детей.

"За последние годы у нас есть безусловные успехи в этой сфере (рост рождаемости), вопреки различным прогнозам детей в нашей стране действительно стало больше, естественный прирост за четыре года составляет более 90 тыс. человек, причем в семьях все чаще стали появляться вторые и третьи дети", - сказал глава кабмина.

По его мнению, "это стало возможным благодаря той целенаправленной политике, которую мы проводили целенаправленно последние 10 лет, той помощи, которую государство оказывает многодетным семьям и просто семьям с детьми, предоставляя им различные выплаты, пособия, льготы".

"Рост рождаемости обусловлен и тем поколением, которое сформировалось в 1980-е годы, которое остается многочисленным; сегодняшние потенциальные матери те, кто родился в сложный период, в 1990-е годы, таких людей у нас меньше", - отметил Медведев. В результате, по его прогнозу, в стране будет рождаться меньше детей. "Наша задача - сделать все необходимое, чтобы постараться этот прогноз подкорректировать, чтобы создать условия уверенности людей в своем будущем, в том, что они смогут родить, вырастить, воспитать детей в благоприятных условиях, при этом рассчитывая на нормальную работу и в определенных случаях на поддержку государства", - подчеркнул премьер. На его взгляд, для этого "нужно совершенствовать механизмы поддержки, разрабатывать новые механизмы".

Меры поддержки

Медведев назвал самым популярным механизмом поддержки рождаемости материнский капитал. "За 10 лет выдано почти 8 млн сертификатов, из них свыше 900 тыс. - только в прошлом году, за счет материнского капитала более 4 млн семей уже улучшили свои жилищные условия", - обратил внимание председатель правительства. "Нужно прямом сказать: программа материнского капитал принесла очень неплохие результаты, она рассчитана до 2018 года, еще немало семей смогут ей воспользоваться, а что делать в будущем - нам нужно обсудить", - сказал глава кабмина.

По его словам, еще одной мерой поддержки семей с детьми являются субсидии из федерального центра для регионов с низкой рождаемостью. На эти деньги осуществляются выплаты семьям на третьего и последующих детей. "Средства в бюджете предусмотрены и на этот год, и на два последующих года, в текущем году это 16 млрд рублей для 50 регионов", - напомнил премьер-министр, добавив, что родители получают порядка 10 тыс. рублей на ребенка.

"Помощь семьям с детьми - это не только деньги, это и условия, когда родители могут совмещать работу с семейной деятельностью, поэтому мы занимались строительством детских садов по всей стране", - отметил Медведев. По его оценке, с этой задачей удалось в целом справиться, хотя сейчас пока не хватает мест в детских садах для малышей младше 3 лет.

На совещании премьер предложил в целом обсудить меры совершенствования поддержки рождаемости.