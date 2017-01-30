РПЦ осудила преследование протоитерея УПЦ Виктора Земляного

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал недопустимыми попытки преследования протоиерея Виктора Земляного, руководителя западной ветви Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину. Об этом говорится в пресс-релизе Синодального отдела.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в доме протоиерея Виктора Земляного, который участвовал в организации западной колонны Крестного хода летом 2016 года. Об этом сообщил глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов.

"Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы стал ярким выражением стремления православных верующих Украины к установлению в стране гражданского мира. Две ветви этого крестного хода, одновременно двигавшиеся к Киево-Печерской лавре с запада и с востока - от Почаевской и Святогорской лавр - свидетельствуют о том, что это начинание поддерживают верующие всех регионов Украины", - сказал Легойда, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, Крестный ход дал миллионам украинцев "надежду на то, что преодоление разделений, обуревающих Украину в последнее время, достижимо, но только на основе православной веры, объединяющей и примиряющей людей самых разных политических воззрений".

По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Виктор Земляной пользуется среди верующих Украинской православной церкви непререкаемым авторитетом, безотносительно их политических убеждений и места проживания.

"Убежден, что любые попытки оказания давления или запугивания людей, сделавших конкретные искренние шаги к подлинному национальному примирению, могут исходить только от тех, кто не желает Украине добра и хочет продолжения гражданского конфликта", - заключил Легойда.

О Крестном ходе

Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину состоялся в прошлом году. Начался он в Святогорской Лавре на востоке страны 3 июля, а на западе Украины - 9 июля в Почаевской Лавре. 27 июля, в канун празднования Дня Крещения Руси и памяти князя Владимира, два шествия встретились в Киеве на Европейской площади, прошли к Владимирской горке, потом вместе с православными столицы и паломниками со всей Украины пришли к Киево-Печерской Лавре.

По данным полиции, серьезных правонарушений во время мероприятий в центре Киева в рамках Крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, не было.