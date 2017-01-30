Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ осудила преследование протоитерея УПЦ Виктора Земляного

Общество
30 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что СБУ провела обыск в доме протоиерея, который участвовал в организации западной колонны Крестного хода летом 2016 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал недопустимыми попытки преследования протоиерея Виктора Земляного, руководителя западной ветви Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину. Об этом говорится в пресс-релизе Синодального отдела.

Галерея
11 фото
© EPA/ROMAN PILIPEY

УПЦ МП: до 100 тыс. верующих прошли Крестным ходом по Киеву

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в доме протоиерея Виктора Земляного, который участвовал в организации западной колонны Крестного хода летом 2016 года. Об этом сообщил глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов.

"Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы стал ярким выражением стремления православных верующих Украины к установлению в стране гражданского мира. Две ветви этого крестного хода, одновременно двигавшиеся к Киево-Печерской лавре с запада и с востока - от Почаевской и Святогорской лавр - свидетельствуют о том, что это начинание поддерживают верующие всех регионов Украины", - сказал Легойда, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, Крестный ход дал миллионам украинцев "надежду на то, что преодоление разделений, обуревающих Украину в последнее время, достижимо, но только на основе православной веры, объединяющей и примиряющей людей самых разных политических воззрений".

По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Виктор Земляной пользуется среди верующих Украинской православной церкви непререкаемым авторитетом, безотносительно их политических убеждений и места проживания.

"Убежден, что любые попытки оказания давления или запугивания людей, сделавших конкретные искренние шаги к подлинному национальному примирению, могут исходить только от тех, кто не желает Украине добра и хочет продолжения гражданского конфликта", - заключил Легойда.

О Крестном ходе

Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину состоялся в прошлом году. Начался он в Святогорской Лавре на востоке страны 3 июля, а на западе Украины - 9 июля в Почаевской Лавре. 27 июля, в канун празднования Дня Крещения Руси и памяти князя Владимира, два шествия встретились в Киеве на Европейской площади, прошли к Владимирской горке, потом вместе с православными столицы и паломниками со всей Украины пришли к Киево-Печерской Лавре.

По данным полиции, серьезных правонарушений во время мероприятий в центре Киева в рамках Крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
СК возбудил дело из-за незаконного содержания людей в реабилитационных центрах Башкирии
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
Темы дня
Реклама