Зимники – дорога жизни для северян

Автозимник – это дорога с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, а также проложенная по замерзшему льду рек и озер.

Так, для многих жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Якутии зимники, протяженность которых составляет более 16 тыс. км - это настоящая дорога жизни, которая действует в течение почти полугода. По зимникам в период закрытия навигации доставляют продукты питания, топливо, строительные материалы и другие жизнеобеспечивающие грузы.

Зимники есть не только в Якутии, но в других регионах: на Чукотке, в Камчатке. Корреспонденты ТАСС узнали, как и в каких условиях прокладываются зимники и чем отличаются такие дороги в разных регионах.

Теплая погода – угроза для зимников

В этом году аномально теплая погода на севере привела к срыву сдачи автозимников не только в Якутии, но и на Чукотке, где задержалось строительство снежной трассы от городского округа Певек до поселка Билибино Чаунского района.

"Традиционно автозимник открывался 15 января, но сейчас строительство автозимника происходит в сложных условиях. Этот год отличается от трёх предыдущих сильными ветровыми нагрузками и нетипичными для чукотской зимы плюсовыми температурами. Западные ветра, наледи на реках, метели осложняют нашу работу на автозимнике. Часто приходится возвращаться на уже готовые участки, чтобы заново всё расчищать”, - сообщил заместитель директора обособленного подразделения Чукотской горно-геологической компании в Певеке Александр Слободяник.

В Якутии нынче сложная погодная обстановка сложилась в колымской группе районов, где из-за отсутствия зимников ощущается нехватка дизельного топлива для электростанций. На данный момент идет прокладка зимника до села Андрюшкино, где проживают более 800 человек, которое расположено в 450 км от райцентра Нижнеколымского района Черского. Было принято решение пробивать дорогу со стороны соседнего Среднеколымского района города Среднеколымск, который расположен в 240 км от Андрюшкино. До начала февраля дорожная техника должна добраться до села, где для экономии дизельного топлива каждые два часа проводятся веерные отключения света, на 10 градусов понижен температурный режим в жилом секторе.

В начале января такая же ситуация сложилась и в другом населенном пункте – селе Колымское, но силами муниципалитета и дорожников удалось пробить зимник в кратчайшие сроки и начать бесперебойный завоз топлива и продуктов питания в село.

По словам дорожников Якутии, причиной, повлекшей за собой позднее открытие автозимников, стал обильно выпавший снег в северных и арктических районах в начале ноября, превышающий месячную норму в 4-5 раз, что значительно усложнило работу дорожников. Толщина снега местами колеблется от 1,2 до 1,8 метров. Непростая ситуация осложнялась тем, что под снежным покровом протекали многочисленные незамерзшие речки, которые затрудняли проезд вездеходной и дорожной техники для пробивки автозимников.

"В сложных природно-климатических условиях Якутии погода играет важнейшую роль в жизни каждого местного жителя. Именно поэтому каждая подрядная организация закрепляет за своим участком автомобильной дороги дежурную вездеходную и дорожную технику для экстренных случаев", - отмечают дорожники.

Особенности якутских зимников

О технологии и особенностях прокладки зимника в Якутии ТАСС рассказал генеральный директор Управления дорог Республики Саха Николай Слепцов.

"Автозимники в основном прокладываются в ноябре-декабре месяце учитывая фактическое состояние льда и погодных условий. Нынче, несмотря на эти погодные сложности, скоординированная работа наших экспертов совместно с подрядными организациями позволяет проводить работы в соответствии с план-графиком по пробивке и очистке автозимников. В целом дорожные работы проводятся без отставания от календарного графика", - сказал он.

Автозимники в Якутии рассчитаны в основном на 5 месяцев эксплуатации в зависимости от погодных условий, максимальный тоннаж составляет от 3 до 40 тонн.

Если говорить про отличительные особенности автозимников в разных районах республики, то можно отметить, что в зависимости от местности у каждого района есть свои специфические особенности в части назначения конструкций и методов строительства автозимников.

К примеру, при обустройстве автозимников, проходящих через реку Лена, где местами есть участки с образующимися наледями и не замерзающими речками, делают объезды для безопасного и бесперебойного проезда автомобилей.

Для содержания автозимника в Кобяйском районе в феврале-марте, где в этом время задувают сильные ветра, дорожники живут на вахтовках и тракторах, чтобы обеспечивать бесперебойную связь на автозимниках.

В Булунском районе, где автозимник проходит через тундровую местность и море Лаптевых, снегопады или сильный ветер очень быстро засыпают дорогу, делая ее совершенно неотличимой от окружающих снежных полей. После каждого снегопада на зимники выходит большое количество дорожной техники, в основном трактора К-700 ("Кировец"), которые тащат за собой специальные волокуши для расчистки или трамбовки снега.

Для удобства работы техники, а также для транспорта, передвигающегося по нерасчищенному зимнику, дорога маркируется специальными вешками со светоотражающими лентами, благодаря которым даже заметенная дорога легко читается, а полноприводная техника может передвигаться без угрозы сбиться с пути.

Главная чукотская зимняя магистраль: Певек-Билибино

На Чукотке, где в зимнее время действуют около 1 200 км автозимников, в ближайшее время будет произведена госприемка самого длинного зимника Певек–Билибино протяженностью около 300 км, по которому доставляется наибольшее количество грузов. Эта магистраль будет работать до конца апреля. Сейчас ее строят сразу две мобильные бригады, которые уплотняют снег специальными тяжелыми волокушами.

Также на Чукотке идет интенсивное намораживание льда для открытия ледовых переправ. “Обычно ледовая переправа через Анадырский лиман открывается в первых числах февраля, однако в этом году из-за оттепели там еще открытая вода. Ожидается, что переправа по лиману откроется не раньше второй половины февраля”, - сказал представитель пресс-службы МЧС по региону.

Зимой через Анадырский лиман проходит ледовая дорога между городом Анадырь и аэропортом “Угольный”. Всего в этом году на Чукотке с февраля по март должна быть запущена в работу 31 ледовая переправа.

Между Корякией и Камчаткой

На территории Камчатского края расположен один автозимник от села Анавгай Быстринского района до поселка Палана в Корякии протяженностью около 500 км. Автозимник, соединяющий север и юг Камчатки, зимой является единственной наземной транспортной артерией между населенными пунктами Корякского округа и бывшей Камчатской области, которые с 2007 года являются единым Камчатским краем.

Он делится на два участка – зимник продлённого действия и зимник. Первый участок проходит от села Тигиль до поселка Палана и составляет около 200 км. Это гравийная дорога, с мостовыми переходами, она действует круглогодично. Но зимой ее не расчищают, а накатывают по трассе колею. Второй участок – от села Анавгай до села Тигиль - 240 км пути. Этот зимник работает с конца января – начала февраля по апрель.

"В настоящее время идет намораживание ледовых переправ и утрамбовка снежной колеи тяжелой техникой. В частности, благодаря установившимся морозам, начато намораживание самой крупной ледовой переправы в том районе – через реку Тигиль шириной 20 метров, длиной 230 метров. Грузоподъёмность ледового проезда через реку составит 20 тонн", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.