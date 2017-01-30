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Количество абортов в России в прошлом году снизилось на 96,3 тыс.

Общество
30 января, 15:32 UTC+3
В предыдущие годы число абортов в среднем снижалось на 8%, отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова
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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Количество абортов в России в 2016 году снизилось на 96,3 тыс., то есть на 13%. Как заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова, дальнейшее снижение количества абортов - значительный потенциал для увеличения рождаемости.

"2016 год оказался очень значимым, потому что снизилось число абортов за один год на 96,3 тыс., это 13% снижение", - сказала глава ведомства. Она отметила, что в предыдущие годы число абортов в среднем снижалось на 8%.

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