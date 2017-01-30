Количество абортов в России в прошлом году снизилось на 96,3 тыс.

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Количество абортов в России в 2016 году снизилось на 96,3 тыс., то есть на 13%. Как заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова, дальнейшее снижение количества абортов - значительный потенциал для увеличения рождаемости.

"2016 год оказался очень значимым, потому что снизилось число абортов за один год на 96,3 тыс., это 13% снижение", - сказала глава ведомства. Она отметила, что в предыдущие годы число абортов в среднем снижалось на 8%.