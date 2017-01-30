Скворцова: антитабачная концепция не предполагает ограничения продажи табака

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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Антитабачная концепция не предполагает принятие закона, ограничивающего продажу табака.
Об этом сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о мерах по повышению рождаемости.
Сейчас, по словам Скворцовой, Минздрав получает замечания на проект антитабачной концепции от федеральных органов исполнительной власти
"Наша задача как "двигателя" здорового образа жизни - некоторые углы специально обострять и показывать генеральный вектор дальнейшего развития, понимая, что в жизненных реалиях это может не сложиться один в один с тем, как прописано в концепции", - сказала она. Скворцова уточнила, что ограничения продажи табака для отдельных возрастных групп могут привести к спекуляции и развитию нелегальной торговли. "Поэтому нет задачи вводить какие-то ограничения, тем более такие одиозные. Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией, чтобы влиять на общественное сознание. Чтобы доводить до людей, что это возможно",- сказала она.
Ранее по поручению главы Минздрава была разработана "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу".
Она нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.
Проект предусматривает, в частности, полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения.
Концепция также предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты
Документ находится в стадии обсуждения и доработки.