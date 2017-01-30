Награжден полицейский за задержание водителя такси, вытолкнувшего женщину с ребенком

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Руководство московской полиции наградило сотрудника, который задержал водителя такси, вытолкнувшего из машины женщину с ребенком. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Александр Князев.
"В УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве прошло награждение заместителя начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майора полиции Виталия Голоты, задержавшего водителя такси, по вине которого пострадал ребенок", - сказал он.
Инцидент произошел 26 января. Женщина ехала в такси вместе с ребенком. Он испачкал ногами сиденье автомобиля, из-за чего между водителем и пассажиркой возник конфликт. В результате водитель вышел из машины на Воронцовской улице и вытолкнул мать вместе с ребенком, который при этом упал и ударился головой о землю.
"Очевидцем данного происшествия стал заместитель начальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майор полиции Виталий Голота, который задержал злоумышленника и незамедлительно вызвал наряд полиции", - заключили в пресс-службе.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои").