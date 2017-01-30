В Крыму установят памятник Франклину Рузвельту

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти курорта Ялта в Крыму планируют к апрелю 2017 года установить памятник 32-му президенту США Франклину Рузвельту, который был на Ялтинской конференции в 1945 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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"Памятник 32-му президенту США, который внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 года, Франклину Делано Рузвельту планируется установить на улице, носящей его имя, в день проведения традиционного Праздника улицы, который в этом году запланирован на 8 апреля", - говорится в сообщении горадминистрации.

Улица, которая в наши дни единственная на всем постсоветском пространстве носит имя Франклина Рузвельта, стала одной из первых улиц в Ялте. Именно здесь появилось первое официальное здание Ялты - таможня, где в 1838 году император Николай I подписал указ о присвоении Ялте статуса города. Имя Рузвельта улице было присвоено 31 марта 1960 года. До 1855 года она именовалась Набережная, затем - с 1855 по 1874 год - Прибрежная, а с 1874 по 1960 год - Бульварная.

В администрации рассказали, что в 2005 году, к юбилею Ялтинской конференции здесь открыли маленький музей американского политика, в котором выставлены десятки фотографий, а Ливадийский дворец-музей передал в дар бюст Франклина Рузвельта, который был изготовлен в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. "Сначала бюст долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 года - в музее гостиницы "Бристоль". И все это время он ни разу не выставлялся на всеобщее обозрение", - рассказали в администрации города.

"Хотелось бы верить, что это (открытие бюста - прим. ТАСС) станет важным моментом в деле укрепления российско- американских отношений, которые в этом году должны выйти на новый уровень. Да и просто крайне важно отдать дань этому великому президенту, лидеру американского народа, который внес неоценимый вклад в установление мира и укреплению отношений наших двух стран", - приведены в сообщении слова главы администрации курорта Андрея Ростенко.

Глава администрации также отметил, что в этом году в городе возобновляется традиционный праздник улицы Рузвельта, в рамках которого и состоится открытие памятника. На протяжении многих лет этот праздник проводился в феврале, но в этом году его решили провести немного позже - 8 апреля.