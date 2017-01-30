Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму установят памятник Франклину Рузвельту

Общество
30 января, 15:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
32-ой президент США внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 года, отмечает пресс-служба городской администрации
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти курорта Ялта в Крыму планируют к апрелю 2017 года установить памятник 32-му президенту США Франклину Рузвельту, который был на Ялтинской конференции в 1945 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

СПЕЦПРОЕКТ
Весь Крым
Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Памятник 32-му президенту США, который внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 года, Франклину Делано Рузвельту планируется установить на улице, носящей его имя, в день проведения традиционного Праздника улицы, который в этом году запланирован на 8 апреля", - говорится в сообщении горадминистрации.

Улица, которая в наши дни единственная на всем постсоветском пространстве носит имя Франклина Рузвельта, стала одной из первых улиц в Ялте. Именно здесь появилось первое официальное здание Ялты - таможня, где в 1838 году император Николай I подписал указ о присвоении Ялте статуса города. Имя Рузвельта улице было присвоено 31 марта 1960 года. До 1855 года она именовалась Набережная, затем - с 1855 по 1874 год - Прибрежная, а с 1874 по 1960 год - Бульварная.

В администрации рассказали, что в 2005 году, к юбилею Ялтинской конференции здесь открыли маленький музей американского политика, в котором выставлены десятки фотографий, а Ливадийский дворец-музей передал в дар бюст Франклина Рузвельта, который был изготовлен в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. "Сначала бюст долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 года - в музее гостиницы "Бристоль". И все это время он ни разу не выставлялся на всеобщее обозрение", - рассказали в администрации города.

Смотрите также
Путин: Рейган порадовался бы за Трампа, а Рузвельт стыдился бы действий Демпартии США

"Хотелось бы верить, что это (открытие бюста - прим. ТАСС) станет важным моментом в деле укрепления российско- американских отношений, которые в этом году должны выйти на новый уровень. Да и просто крайне важно отдать дань этому великому президенту, лидеру американского народа, который внес неоценимый вклад в установление мира и укреплению отношений наших двух стран", - приведены в сообщении слова главы администрации курорта Андрея Ростенко.

Глава администрации также отметил, что в этом году в городе возобновляется традиционный праздник улицы Рузвельта, в рамках которого и состоится открытие памятника. На протяжении многих лет этот праздник проводился в феврале, но в этом году его решили провести немного позже - 8 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама