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Минздрав разработал план действий по снижению детской смертности

Общество
30 января, 16:11 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 30, января. /ТАСС
По словам Вероники Скворцовой, этот показатель по итогам 2016 года пока незначительно превышает данные по странам Евросоюза
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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Минздрав разработал план действий для каждого региона по снижению детской смертности. Об этом сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о мерах по повышению рождаемости.

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"Одно из направлений - снижение младенческой смертности. Мы об этом докладывали в последние годы. По предварительным данным, за 12 месяцев 2016 года показатели у нас составляют 5,9 на 1000 родившихся живыми. Этот показатель соответствует среднему показателю по европейскому региону, но пока еще несколько выше, чем, скажем, в странах Евросоюза. Там показатель около 4,5", - сказала она.

"Поэтому мы уверенно движемся в сторону дальнейшего снижения, у нас есть специальный план действий для каждого региона. Мы надеемся, что ввод в строй новых перинатальных центров уже в 2017 году позволит нам и в тех регионах, где смертность пока несколько выше, эти показатели снизить", - заключила министр.

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Скворцова, Вероника Игоревна
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