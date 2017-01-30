Набережную в Сочи предлагают назвать именем вице-премьера Козака

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СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Топонимическая комиссия Сочи в ближайшее время рассмотрит инициативу назвать Нижнеимеретинскую набережную в честь вице-премьера Дмитрия Козака за вклад, который он внес в развитие города.
Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы мэрии курорта.
"Многочисленные письма с таким предложением поступили в администрацию от общественности, туристских ассоциаций, руководителей санаториев. Предложение сформировано, в ближайшее время оно будет рассмотрено на топонимической комиссии города", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, с инициативой выступили, в частности, ассоциация санаториев Хостинского района и представители общественности города.
"Мы все видим, насколько изменился наш Сочи. И Дмитрий Козак - человек, который помог городу заново родиться, получить все эти новые экскурсионные маршруты, объекты. Сейчас их с удовольствием посещают тысячи туристов. А Олимпийская набережная - царский подарок всем, и жителям, и гостям Сочи", - цитирует пресс-служба главу ассоциации санаториев Хостинского района Александра Силантьева.
Пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус сообщил ТАСС, что информация, касающаяся возможного переименования набережной, к ним пока не поступала.