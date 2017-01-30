В Словении выпустили десерты в честь Меланьи Трамп

ЛЮБЛЯНА, 30 января. /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. В Словении в родном городке Меланьи Трамп Севнице на юго-востоке страны выпустили линейку десертов в честь новой первой леди США. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала владелица местного кафе Нуша Видмар.

"Наиболее популярным десертом после американских выборов стал торт "Меланья", - рассказала Видмар. - Он приготовлен из суфле с большим количеством орехов и специальным бельгийским шоколадом". По ее словам, ежедневно "кусочек счастья" стоимостью €3 покупают более 80 человек. "Для нас Меланья является примером того, как простая словенская девушка может подняться на вершину мира, - считает Видмар. - Это доказывает, что мечты все же сбываются".

В Севнице посетители местных кафе также могут попробовать яблочный пирог "Меланья", приготовленный в цветах американского флага и увенчанный заглавной буквой "М", специальные одноименные блинчики, особенностью которых является начинка из черники, ванильного крема и мороженного, а также золотой шоколадный порошок, посыпанный сверху и символизирующий богатство Дональда Трампа, или сливочный десерт, передающий легкость и красоту первой леди США.

В дополнение ко всем типам десертов посетителям предлагается чашечка ароматного капучино под названием "Первая леди".

Любителям же мясных блюд местные кулинары также предлагают "президентский" бургер "Дональд Трамп" с большой котлетой, кусочком острого сыра и мексиканским перцем стоимостью €7.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс), которая является словенкой по происхождению, родилась в городе Ново-Место, но выросла в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она выехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. 20 января текущего года Меланья стала первой леди США, после того, как ее супруг победил на президентских выборах и официально вступил в должность президента.