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В Москве простились с послом РФ в Индии Александром Кадакиным

Общество
30 января, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
На церемонии присутствовали вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, дипломаты, родные и близкие российского посла
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Церемония прощания с послом России в Индии Александром Кадакиным прошла в понедельник в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.

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В траурной церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, другие дипломаты, родные, близкие и коллеги российского посла.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник выразил соболезнования в связи со смертью Кадакина, отметив его профессионализм и большой вклад в развитие российско- индийских отношений.

Посол РФ в Индии Александр Кадакин ушел из жизни 26 января в Нью-Дели после непродолжительной болезни. Будучи на этом посту с 2009 года, Кадакин в качестве эксперта принимал участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Кадакин - автор ряда книг и переводов с английского языка и хинди, имел правительственные награды.

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