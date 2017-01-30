В Москве простились с послом РФ в Индии Александром Кадакиным

СМИ: ЦРУ предсказало покушение на Раджива Ганди за пять лет до его убийстваМеждународная панорама 30 января, 18:31
ФИФА осенью проинспектирует незадействованные в Кубке конфедераций стадионы ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:30
Женская сборная России по керлингу победила команду Норвегии на УниверсиадеСпорт 30 января, 18:25
"Футбольные часы" в Волгограде начали обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:21
Назарбаев: ежегодное послание народу будет опубликовано 31 январяМеждународная панорама 30 января, 18:17
Суд подтвердил решение о взыскании с "Антонова" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФАрмия и ОПК 30 января, 18:11
ФСБ предъявила обвинение в экстремизме замглаве "меджлиса" УмеровуПроисшествия 30 января, 18:11
В Саранске запущен первый автобус в символике ЧМ-2018Спорт 30 января, 18:10
Тренер: перед "Югрой" поставлена задача занять десятое место в регулярном чемпионате КХЛСпорт 30 января, 17:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Церемония прощания с послом России в Индии Александром Кадакиным прошла в понедельник в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.
В траурной церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, другие дипломаты, родные, близкие и коллеги российского посла.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник выразил соболезнования в связи со смертью Кадакина, отметив его профессионализм и большой вклад в развитие российско- индийских отношений.
Посол РФ в Индии Александр Кадакин ушел из жизни 26 января в Нью-Дели после непродолжительной болезни. Будучи на этом посту с 2009 года, Кадакин в качестве эксперта принимал участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Кадакин - автор ряда книг и переводов с английского языка и хинди, имел правительственные награды.