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Козак не дал согласия на переименование набережной в Сочи в свою честь

Общество
30 января, 18:38 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, января. /ТАСС
Пресс-секретарь вице-премьера РФ отметил, что политик относится к инициативе жителей города с уважением и благодарностью
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СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак не дает согласие на переименование Нижнеимеретинской набережной в Сочи в свою честь. Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Илья Джус.

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"Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия (на переименование - прим. ТАСС), естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов игр", - сказал Джус.

Как сообщалось, топонимическая комиссия Сочи в ближайшее время обещала рассмотреть инициативу назвать Нижнеимеретинскую набережную в честь вице-премьера Козака за вклад, который он внес в развитие города. Многочисленные письма с таким предложением поступили в администрацию от общественности, туристских ассоциаций, руководителей санаториев, отмечали в пресс-службе мэрии.

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Козак, Дмитрий Николаевич
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