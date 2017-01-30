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Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы

Общество
30 января, 18:48 дата обновления: 30 января, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Госдеп будет требовать прохождения интервью для всех желающих получить визу, кроме тех, кто уже получал визу той же категории, срок действия которой истек менее чем за 12 месяцев до нового обращения
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Посольство США в Москве

Посольство США в Москве

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Jr

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Посольство США в РФ снизило с 48 до 12 месяцев срок, при котором соискатель при повторном обращении за визой в США освобождался от личного интервью. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь американского диппредставительства в Москве Мария Олсен.

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"Государственный департамент с настоящего времени будет требовать прохождения интервью для всех желающих получить визу за исключением официальных обращений и обращений дипломатов от лица иностранных правительств и международных организаций; соискателей визы младше 14 лет и старше 79 лет; соискателей визы, которые ранее получали визу той же категории, срок действия которой истек менее чем за 12 месяцев до нового обращения", - сообщила она.

"Ранее от интервью освобождались соискатели, обновляющие визу прежней категории, срок действия которой истек менее чем за 48 месяцев до нового обращения", - напомнила представитель американского посольства.

Турпоток незначительно сократится

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что изменение порядка выдачи повторных виз российским гражданам не сильно повлияет на туристический поток.

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"Мы считаем, что не очень сильно (повлияет), - сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. - Во-первых, это просто сокращение срока в четыре раза. Тем не менее срок остается, и немаленький - 12 месяцев". Она уточнила, что в последние годы "американские визы было достаточно просто получить относительно того, как это было раньше".

"Повторное собеседование не является таким серьезным препятствием, которое может сильно ограничить туристический поток в США. Тем более, что США отнюдь не массовое направление", - пояснила Ломидзе. Исполнительный директор АТОР отметила, что туристический поток "безусловно отреагирует некоторым снижением или замедлением темпов", однако в ассоциации считают, что "катастрофического влияния не будет".

Ужесточение миграционной политики в США

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающие иммиграционную политику. Изменения коснулись, прежде всего, граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. В частности, для них установлен запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом - на 120 дней.

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