Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Посольство США в РФ снизило с 48 до 12 месяцев срок, при котором соискатель при повторном обращении за визой в США освобождался от личного интервью. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь американского диппредставительства в Москве Мария Олсен.

"Государственный департамент с настоящего времени будет требовать прохождения интервью для всех желающих получить визу за исключением официальных обращений и обращений дипломатов от лица иностранных правительств и международных организаций; соискателей визы младше 14 лет и старше 79 лет; соискателей визы, которые ранее получали визу той же категории, срок действия которой истек менее чем за 12 месяцев до нового обращения", - сообщила она.

"Ранее от интервью освобождались соискатели, обновляющие визу прежней категории, срок действия которой истек менее чем за 48 месяцев до нового обращения", - напомнила представитель американского посольства.

Турпоток незначительно сократится

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что изменение порядка выдачи повторных виз российским гражданам не сильно повлияет на туристический поток.

"Мы считаем, что не очень сильно (повлияет), - сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. - Во-первых, это просто сокращение срока в четыре раза. Тем не менее срок остается, и немаленький - 12 месяцев". Она уточнила, что в последние годы "американские визы было достаточно просто получить относительно того, как это было раньше".

"Повторное собеседование не является таким серьезным препятствием, которое может сильно ограничить туристический поток в США. Тем более, что США отнюдь не массовое направление", - пояснила Ломидзе. Исполнительный директор АТОР отметила, что туристический поток "безусловно отреагирует некоторым снижением или замедлением темпов", однако в ассоциации считают, что "катастрофического влияния не будет".

Ужесточение миграционной политики в США

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающие иммиграционную политику. Изменения коснулись, прежде всего, граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. В частности, для них установлен запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом - на 120 дней.