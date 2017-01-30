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В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог

Общество
30 января, 19:20 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Неплательщика ждет суд и, вероятно, крупный штраф
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БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Житель Германии настаивал на том, что его пес является овцой, мужчина не хотел платить налог, которым в ФРГ облагается каждый гражданин, решивший завести собаку.

Об этом курьезном случае сообщили в полиции немецкого города Росток.

Сумма налога варьируется в зависимости от региона и в среднем составляет €120 в год. За каждым животным закрепляется идентификационный номер, выписываются документы и выдается специальный жетон, который для удобства можно повесить на шею питомцу. В любом случае владелец должен быть всегда готов к тому, что его попросят предъявить документы на животное.

Житель Ростока соответствующих документов на свою собаку предъявить не смог. "Он настойчиво утверждал, что его четвероногий друг является овцой", - сообщили в полиции. Стражи порядка записали личные данные нарушителя и на следующий день пришли к нему домой в сопровождении ветеринара, который без труда определил в "овце" собаку.

Налогового уклониста теперь ждет судебный процесс, по итогам которого его скорее всего приговорят к крупному денежному штрафу.

Из всех домашних животных немцы больше всего любят кошек - 12,3 млн этих животных живут в домах ФРГ. Второе место остается за собаками (7,4 млн). Далее следуют грызуны - хомяки, морские свинки и мыши, а также кролики (7,6 млн особей). Замыкают этот рейтинг птицы и аквариумные рыбки.

По данным германского Союза зоологических магазинов, жители ФРГ отдают все больше денег на содержание домашних питомцев. В среднем по стране на эти цели тратится около €4 млрд. В основном деньги идут на корм для животных, различные аксессуары и сопутствующие товары.

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