В Бразилии желтая лихорадка привела к смерти 47 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число заболевших желтой лихорадкой в Бразилии достигло 120 человек, 47 из которых скончались. Соответствующие данные обнародовало в понедельник Министерство здравоохранения крупнейшей южноамериканской страны.

К настоящему моменту вспышка опасного заболевания зафиксирована в четырех регионах республики. Речь идет о штатах Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Эспириту-Санту и Баия. Ранее сообщалось, что желтая лихорадка была диагностирована и у пациента, проживающего в столичном Федеральном округе, однако впоследствии эта информация была опровергнута.

При этом число пациентов, у которых медики выявили симптомы опасного заболевания, составляет 639 человек. Точный диагноз в каждом из этих случаев будет установлен в течение 20-30 дней после проведения тщательных анализов.

Нынешняя вспышка желтой лихорадки стала самой масштабной за последние 37 лет. Соответствующая статистика ведется с 1980 года, и до настоящего момента наиболее тяжелая ситуация была отмечена в 2000 году, когда речь шла о 85 заболевших.

Информация о распространении желтой лихорадки привела к резкому повышению спроса на вакцину среди местного населения. В медицинских пунктах, где можно сделать соответствующую прививку, ежедневно с раннего утра собираются очереди. Даже в тех регионах, где случаи желтой лихорадки не были зафиксированы (например, в Рио-де-Жанейро) спрос на вакцину привел к ее дефициту в большинстве аптек и клиник.

Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы -высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев желтая лихорадка сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу.