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В ООН рассчитывают, что фестиваль молодежи в России поможет сплотить народы мира

Общество
31 января, 2:27 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
По словам аль-Хендави, в трудные времена людям "нужно держаться вместе"
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ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад аль-Хендави рассчитывает, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в России в этом году, поможет народам мира сплотиться и преодолеть проблемы, стоящие перед человечеством. Об этом он заявил в понедельник российским журналистам в штаб-квартире ООН.

"Мы выступаем за сближение людей, за сближение молодежи. Во времена, когда столько сложностей и затруднений в мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и попытаться начертать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании, признании друг друга, а также способности людей выступать в роли миротворцев и содействовать (социально экономическому) развитию", - сказал он по итогам презентации фестиваля, состоявшейся в рамках проходящего в Нью-Йорке Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

По словам аль-Хендави, в трудные времена людям "нужно держаться вместе". "Когда вокруг столько факторов, которые вызывают разногласия и проблемы, нам нужно хранить верность своим ценностям, ценностям, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, в Уставе ООН. Нам нужно сплотить людей. Я надеюсь, что фестиваль и все то, что мы будем делать в этом и в следующем году, будет подчеркивать необходимость объединения людей", - заявил спецпосланник генсека организации.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 г. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, журналисты, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие". "Об этом свидетельствует сама история, ведь фестивальное движение послужило ответом мирового молодежного сообщества на вызовы Второй мировой войны", - говорится в пресс- релизе, распространенном в штаб-квартире ООН.

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