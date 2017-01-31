Пучков требует обеспечить нормальное функционирование дорог Сибири

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от властей регионов Сибири обеспечить функционирование федеральных и региональных дорог в зимний период. Об этом он заявил на выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое он провел в аэропорту Томска.

"Прошу проверить работу всех реагирующих подразделений, все дороги должны быть прикрыты, особенно проблемные участки, которых в Томской области четыре - один федеральный участок и три муниципальных. Они должны быть прикрыты круглосуточно, с учетом прогноза необходимо наращивать работу сил для реагирования", - сказал министр.

По его словам, случаи, когда зимой из-за неблагоприятной погоды осложняется ситуация на дорогах, нередко возникают на территории не только Сибири, но и других регионов. "Все это говорит о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности водителей и пассажиров", - заявил министр.

Пучков поручил региональным властям, а также профильным службам повысить готовность к реагированию на ЧС, возникающие на автомобильных дорогах. Кроме того, он потребовал уделить особое внимание заблаговременному доведению до населения прогнозов об ухудшении погодных условий, а также регулярно напоминать правила безопасного поведения на трассах. "Каждый человек должен вовремя получать информацию о состоянии дорог, а в случае экстренной ситуации и всю необходимую помощь", - подчеркнул глава "чрезвычайного" министерства. После совещания Пучков вручил наиболее отличившимся в 2016 году при ликвидации ЧС спасателям государственные и ведомственные награды.

Во вторник глава МЧС России в рамках рабочей поездки прибудет в Приморье, где оценит ход работ по ликвидации последствий наводнения, произошедшего летом 2016 года.