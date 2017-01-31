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"Известия": цены на отдельные виды лекарств могут вырасти на 20%

Общество
31 января, 5:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Такой скачок цен может произойти из-за введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Некоторые лекарства могут подорожать до 20% после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС).

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Согласно постановлению правительства РФ, проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует 1 февраля, а обязательными QR-коды станут с 1 января 2018 года.

"На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, что цены на лекарства вырастут от 10 - 12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15 - 20%", - сообщила газете исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

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По ее словам, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. Для полноценного внедрения технологии необходим как минимум прибор для считывания QR-кода, а также дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение, что приводит к существенным затратам.

В Росздравнадзоре изданию сообщили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект реализуют в шести регионах: Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях. "На начальном этапе эксперимента маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов", - отметили в ведомстве.

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