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В США в бойскауты теперь будут принимать трансгендеров

Общество
31 января, 5:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Дети смогут вступать в организацию, исходя из того, какую гендерную принадлежность они укажут в анкетах
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Одна из крупнейших в США молодежных организаций "Бойскауты Америки" объявила в понедельник, что будет принимать в свои ряды детей-трансгендеров, то есть тех, чье поведение в обществе не соответствует их полу.

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"На протяжении более ста лет "Бойскауты Америки", вместе со школами, детскими спортивными и другими молодежными организациями, принимали во внимание исключительно информацию из свидетельства о рождении, чтобы определить, может ли ребенок принять участие в наших программах, ориентированных только на один пол. Однако, этим подходом уже нельзя ограничиваться, так как во многих местных законах гендерная идентичность трактуется по-разному, и от штата к штату эти правила отличаются", - говорится в заявлении организации.

Теперь дети смогут участвовать в программах, исходя из того, какую гендерную принадлежность они или их родители укажут в анкетах. В декабре прошлого года из бойскаутов была исключена 8-летняя девочка из Нью-Джерси, считавшая себя мальчиком.

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