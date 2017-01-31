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Симоньян: снятие обвинений с корреспондента RT является единственно правильным решением

Общество
31 января, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что американская прокуратура сняла обвинения с корреспондента RT в Вашингтоне Александра Рубинштейна
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что снятие обвинений в США с корреспондента телеканала Алекса Рубинштейна является единственно правильным решением. Ее слова приводятся в сообщении, размещенном на сайте телеканала.

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"Это было единственно правильное решение в данной ситуации. Очень рады за Алекса", - отметила Симоньян.

Ранее стало известно, что американская прокуратура сняла обвинения с корреспондента телекомпании RT в Вашингтоне Александра Рубинштейна. Он и другие журналисты были задержаны в Вашингтоне полицией 20 января.

Они освещали демонстрации, имевшие место в день инаугурации президента США Дональда Трампа. В отношении них было заведено дело об участии в массовых беспорядках.

Рубинштейну грозило до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тыс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с задержанием корреспондента абсолютно недопустимой. ОБСЕ также выразила обеспокоенность обвинениями США против журналистов.

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