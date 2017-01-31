СПбГУ предложил Минобрнауки утвердить единый толковый словарь

Николай Кропачев: ясность языка — это тоже путь к счастьюПерейти в раздел Интервью
Аэропорт Сингапура в 2016 году обслужил рекордное число пассажировТранспорт 31 января, 11:21
Футболист "Анжи" Иличевич перешел в казахстанский "Кайрат"Спорт 31 января, 11:20
Кинэн: Павел Буре является одним из лучших игроков за всю историю НХЛСпорт 31 января, 11:07
Чемпион ОИ-2014 бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допингСпорт 31 января, 11:05
ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 годуСпорт 31 января, 11:01
Корабль "Прогресс" освободит место на МКС для нового лабораторного модуля "Наука"Космос 31 января, 10:54
Россия не будет подавать заявку на этап КМ по санному спорту в олимпийском сезонеСпорт 31 января, 10:48
СМИ: УК "Капиталъ" и банк "Приморье" требуют от ДВМП более 120 млн рублейТранспорт 31 января, 10:38
Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 31 января, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет предлагает Министерству образованию и науки утвердить единый толковый словарь.
Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Николай Кропачев.
"Мы уже несколько месяцев назад направили в Минобрнауки толковый словарь с предложением утвердить его в качестве общегосударственного эталона. На сегодня Министерством образования и науки утверждены четыре словаря, а толковый - нет", - сказал ректор.
Отсутствие общегосударственного эталонного толкового словаря, по его мнению, препятствует развитию русского языка как государственного и создает коммуникативные казусы. Он привел в пример введенный в России законодательный запрет нецензурной брани, в то время как "что считать нецензурной бранью - вопрос открытый".
"Информацию о том, что слово является разговорным, просторечным, грубым или бранным, можно почерпнуть только в толковом словаре, где ставятся соответствующие пометы. А толкового-то словаря, обязательного для всех, как раз Минобрнауки и не утвердило. Действующего эталона нет", - добавил ректор.
Он напомнил, что по закону обычного гражданина за нецензурную брань могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, подследственных или осужденных - лишить свиданий и привлечь к ответственности. "Дело за малым: доказать, что произнесенное слово действительно относится к жаргонизмам или нецензурной брани, - отметил Кропачев. - И получается, что любой из нас, в том числе любой из осужденных, может взять любой словарь, свой личный словарь или "Википедию", и оспорить обвинение в брани или вынесенное по этому поводу судебное решение. То есть из-за отсутствия эталонного толкового словаря норма о запрете нецензурной брани не работает".
Ректор сообщил, что в СПбГУ уже используется эталонный толковый словарь. Он применяется во внутриуниверситетском документообороте, в работе электронной приемной, куда может обратиться любой человек.
Кропачев привел в пример позитивный опыт Франции и Германии. "Во Франции еще в конце XVIII века поняли, что нужен какой-то эталон, с которым можно сверяться. Но язык сам по себе развивается, а эталон государственного языка не должен этому препятствовать, - отметил он. - В результате выход был найден: и во Франции, и в Германии есть периодически переиздаваемый словарь, который выполняет функцию официального ориентира. Новые слова отражаются в словаре, с ним знакомы все граждане, и он существует как основа для общей коммуникации".
СПбГУ - старейший университет России, основан в 1724 году, сейчас здесь около 30 тысяч обучающихся, включая аспирантов, подготовка ведется по более чем 1 тыс. направлений. Одно из подразделений вуза - НИИ проблем государственного языка СПбГУ, созданный в 2015 году.