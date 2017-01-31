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СПбГУ предложил Минобрнауки утвердить единый толковый словарь

Общество
31 января, 10:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Отсутствие общегосударственного эталонного толкового словаря создает коммуникативные казусы, считает ректор вуза Николай Кропачев
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Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

© Алексей Никольский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет предлагает Министерству образованию и науки утвердить единый толковый словарь.

Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Николай Кропачев.

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"Мы уже несколько месяцев назад направили в Минобрнауки толковый словарь с предложением утвердить его в качестве общегосударственного эталона. На сегодня Министерством образования и науки утверждены четыре словаря, а толковый - нет", - сказал ректор.

Отсутствие общегосударственного эталонного толкового словаря, по его мнению, препятствует развитию русского языка как государственного и создает коммуникативные казусы. Он привел в пример введенный в России законодательный запрет нецензурной брани, в то время как "что считать нецензурной бранью - вопрос открытый".

"Информацию о том, что слово является разговорным, просторечным, грубым или бранным, можно почерпнуть только в толковом словаре, где ставятся соответствующие пометы. А толкового-то словаря, обязательного для всех, как раз Минобрнауки и не утвердило. Действующего эталона нет", - добавил ректор.

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Он напомнил, что по закону обычного гражданина за нецензурную брань могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, подследственных или осужденных - лишить свиданий и привлечь к ответственности. "Дело за малым: доказать, что произнесенное слово действительно относится к жаргонизмам или нецензурной брани, - отметил Кропачев. - И получается, что любой из нас, в том числе любой из осужденных, может взять любой словарь, свой личный словарь или "Википедию", и оспорить обвинение в брани или вынесенное по этому поводу судебное решение. То есть из-за отсутствия эталонного толкового словаря норма о запрете нецензурной брани не работает".

СПбГУ уже пользуется эталоном

Ректор сообщил, что в СПбГУ уже используется эталонный толковый словарь. Он применяется во внутриуниверситетском документообороте, в работе электронной приемной, куда может обратиться любой человек.

Кропачев привел в пример позитивный опыт Франции и Германии. "Во Франции еще в конце XVIII века поняли, что нужен какой-то эталон, с которым можно сверяться. Но язык сам по себе развивается, а эталон государственного языка не должен этому препятствовать, - отметил он. - В результате выход был найден: и во Франции, и в Германии есть периодически переиздаваемый словарь, который выполняет функцию официального ориентира. Новые слова отражаются в словаре, с ним знакомы все граждане, и он существует как основа для общей коммуникации".

СПбГУ - старейший университет России, основан в 1724 году, сейчас здесь около 30 тысяч обучающихся, включая аспирантов, подготовка ведется по более чем 1 тыс. направлений. Одно из подразделений вуза - НИИ проблем государственного языка СПбГУ, созданный в 2015 году.

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