СМИ: в Таиланде на острове Самуи зафиксирована вспышка лихорадки денге

Аэропорт Сингапура в 2016 году обслужил рекордное число пассажировТранспорт 31 января, 11:21
Футболист "Анжи" Иличевич перешел в казахстанский "Кайрат"Спорт 31 января, 11:20
Кинэн: Павел Буре является одним из лучших игроков за всю историю НХЛСпорт 31 января, 11:07
Чемпион ОИ-2014 бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допингСпорт 31 января, 11:05
ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 годуСпорт 31 января, 11:01
Корабль "Прогресс" освободит место на МКС для нового лабораторного модуля "Наука"Космос 31 января, 10:54
Россия не будет подавать заявку на этап КМ по санному спорту в олимпийском сезонеСпорт 31 января, 10:48
СМИ: УК "Капиталъ" и банк "Приморье" требуют от ДВМП более 120 млн рублейТранспорт 31 января, 10:38
Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 31 января, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Вспышка лихорадки денге зафиксирована на популярном среди иностранных туристов острове Самуи на юге Таиланда. С начала декабря здесь зафиксировано 128 случаев заражения, сообщает агентство Синьхуа.
Один из заболевших скончался, подтвердил руководитель местной больницы Тхирасак Вириянонд. "Количество больных лихорадкой денге тревожит нас все больше", - сообщил представитель больницы. Большинство заболевших - трудовые мигранты и сотрудники местных отелей в возрасте от 15 до 35 лет, уточняет Синьхуа.
К всплеску заболеваемости денге, в том числе, могли привести неблагоприятные погодные условия на юге Таиланда, подвергшемся сильнейшему наводнению за последний месяц. В начале января был подтоплен также и Самуи - второй по величине остров Таиланда, позиционируемый на туристическом рынке как место для респектабельного отдыха. Наводнение способствовало размножению комаров, являющихся разносчиком вируса-возбудителя лихорадки денге.
По данным Минздрава Таиланда, в прошлом году более 60 тысяч человек переболели лихорадкой на территории королевства, почти 60 из них скончались от этой болезни.
Лихорадка денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.