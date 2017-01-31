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СМИ: в Таиланде на острове Самуи зафиксирована вспышка лихорадки денге

Общество
31 января, 10:58 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
Большую часть заболевших составляют трудовые мигранты и сотрудники местных отелей в возрасте от 15 до 35 лет
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БАНГКОК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Вспышка лихорадки денге зафиксирована на популярном среди иностранных туристов острове Самуи на юге Таиланда. С начала декабря здесь зафиксировано 128 случаев заражения, сообщает агентство Синьхуа.

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Один из заболевших скончался, подтвердил руководитель местной больницы Тхирасак Вириянонд. "Количество больных лихорадкой денге тревожит нас все больше", - сообщил представитель больницы. Большинство заболевших - трудовые мигранты и сотрудники местных отелей в возрасте от 15 до 35 лет, уточняет Синьхуа.

К всплеску заболеваемости денге, в том числе, могли привести неблагоприятные погодные условия на юге Таиланда, подвергшемся сильнейшему наводнению за последний месяц. В начале января был подтоплен также и Самуи - второй по величине остров Таиланда, позиционируемый на туристическом рынке как место для респектабельного отдыха. Наводнение способствовало размножению комаров, являющихся разносчиком вируса-возбудителя лихорадки денге.

По данным Минздрава Таиланда, в прошлом году более 60 тысяч человек переболели лихорадкой на территории королевства, почти 60 из них скончались от этой болезни.

Лихорадка денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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