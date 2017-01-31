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Родители школьников смогут сдать пробные ЕГЭ в 50 регионах

Общество
31 января, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Акция призвана повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Рособрнадзор организует пробную сдачу ЕГЭ для родителей 7 февраля в 50 регионах страны. Это произойдет в рамках всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", сообщили в пресс-службе ведомства.

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Акция призвана повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур, подчеркнули в пресс-службе.

"Родители смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ", - пояснили в Рособрнадзоре.

В акции 7 февраля примут участие около 50 регионов, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение месяца. "В них лично примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут родителям и журналистам, как будет проходить ЕГЭ-2017", - заключили в пресс-службе ведомства.

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