В СПбГУ проанализируют понятность языка документов музеев, театров, вузов и больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Сотрудники НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета анализируют документы музеев, театров, вузов, больниц на предмет их понятности людям.

Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Николай Кропачев.

"Мы продолжаем работу с локальными актами и официальными документами, с которыми граждане сталкиваются в обыденной жизни: приходя в поликлинику, в школу, в вуз, в музей. В работе открытая нормативная база двух музеев, двух театров, двух вузов, двух больниц", - сказал он, пояснив, что ранее была проанализирована нормотворческая база северо-западного региона.

Эта же методика используется и при анализе документов музеев, театров, вузов, больниц. Смысл работы - понять, насколько понятным языком учреждения общаются с гражданами, где кроются коммуникативные проблемы. "Результаты исследования, проведенного нашим институтом проблем государственного языка, показали, что нормативные акты понимает 5% тех, кому они адресованы", - отметил ректор.

Специалисты НИИ начали с анализа судебной практики, проштудировали судебные решения, которые были вынесены российскими судами за последние 7-8 лет. Нашли больше 100 судебных решений, в которых нормативные акты признавались не действующими именно из-за того, что в них обнаружены дефекты языка, из-за которых суды приходили к выводам, что эти нормативные акты не понятны, не ясны и поэтому не могут применяться и подлежат отмене. И получили пример, от которого можно оттолкнуться.

С использованием программных средств сотрудники НИИ проблем государственного языка сформировали базу из 36 тысяч нормативных актов северо-западного региона - это около 185 млн страниц. Искали те дефекты языка, которые были выявлены при анализе судебной практики - определенные словосочетания, количество знаков препинания внутри предложения, согласованность членов предложения между собой.

Не более семи знаков

Один из примеров - если в предложении содержится более семи знаков препинания, его понимание затруднено. В нормативных актах часто бывают фразы на несколько страниц, согласованности там в принципе невозможно добиться. "Мы встречали фразы с 36 и даже 66 знаками препинания. Пока дочитаешь до конца, уже забываешь то, что было в начале", - уточнил директор НИИ проблем государственного языка Сергей Белов.

"В итоге, в 36 тысячах нормативных актов документов мы нашли 11 тысяч дефектов языка, препятствующих пониманию. Получается, что в каждом третьем нормативном акте есть что-то такое, что уже было раньше основанием для признания подобных положений незаконными. То есть можно обратиться в суд и признать эти нормативные акты незаконными", - сказал Белов.

"Диагноз общества в вопросе эффективности коммуникаций - "болен", - констатировал Кропачев. Это и заставило расширять базу для анализа. По словам ректора, эта огромная аналитическая работа нужна для того, чтобы точно понимать, "кто понимает язык законодательных актов", и найти пути выхода из коммуникационных тупиков.

"Надо понять, как нужно писать, чтобы понимало большее количество людей - вот задача. Предстоит глубокий анализ ситуации на разных уровнях: исследование динамики, потому что социальные процессы - живые и постоянно развиваются, изменяются", - отметил Кропачев.

Актуальность этой работы подтверждает неисследованность вопроса в прошлом. "Я был очень удивлен, что среди работ по социолингвистике - науке, изучающей, как язык функционирует в обществе, достаточно работ о том, как функционируют малые языки на национальных окраинах, как функционируют иностранные языки в иностранных обществах, но исследований, как функционирует русский язык в российском обществе, нет", - отметил он.