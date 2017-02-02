Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачей

Врача-анестезиолога подмосковной больницы подозревают в насилии над пациенткой. Предполагается, что он пришел на дежурство пьяным и надругался над 43-летней женщиной, которая была не в состоянии сопротивляться.

В последние годы в России нередко происходят скандалы вокруг врачей. Причем дело не в качестве медицинских услуг. В центре внимания то и дело оказываются случаи, когда медики нарушают правила этики, а то и УК РФ. Пациенты не остаются в долгу: подрезают или не пропускают машины скорой помощи, а иногда и нападают на врачей.

Почему человек, дававший клятву Гиппократа, не просто нарушает главную заповедь медиков — "не навреди", — но и умышленно причиняет пациентам страдания? Как получается, что те, кто нуждается в помощи, начинают конфликтовать с теми, кто должен ее оказывать? И главное — как поступки недобросовестных врачей влияют на отношение к этой профессии? ТАСС поговорил с медицинским юристом Жанной Алтунян; директором Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, автором исследования "Престиж профессии врача в российском обществе и качество высшего медицинского образования" Ириной Мерсияновой и фельдшером скорой помощи Даниилом Власовым.

? Как в больницу мог попасть врач, способный изнасиловать пациентку? По словам Жанны Алтунян, сейчас в России тщательно проверяют квалификацию медицинского работника (подтверждать квалификацию необходимо раз в пять лет), но не проверяют его психическое состояние. А это стоит делать, причем не только при приеме на работу, но и в дальнейшем — например, два раза в год. Кроме того, необходимо тщательно проверять, был ли человек судим и за какие нарушения. Сейчас справку об отсутствии судимости обязаны предъявлять только детские врачи. ? Но ведь в медицинских вузах учат этике. Разве врач — не гуманистическая профессия? "Медицинский вуз — это тоже не место для взращивания людей с безупречными моральными качествами. За это должна отвечать система образования, — говорит Ирина Мерсиянова. — Ну прослушает студент через слово курс про этику. Представьте: на лекции сидит 15-20 будущих врачей. Но это вчерашние дети! И им рассказывают об эмпатии, о добре и зле. Это бесполезно. Нужно начинать это делать в детстве, и будущая профессия здесь ни при чем". ? Как влияют подобные инциденты на отношение к врачам в обществе? Разумеется, такие случаи порождают недоверие и агрессию пациентов. "Теперь женщина, прежде чем лечь в станционар, тысячу раз вспомнит эту ситуацию с изнасилованием в подмосковной больнице", — говорит Жанна Алтунян. "Врачам и полицейским — тем, кто должны помогать и защищать — необходимо доверие общества. В противном случае они просто не смогут выполнять свою работу", — добавляет Ирина Мерсиянова. ? А сейчас пациенты врачам доверяют? Даниил Власов считает, что доверие к врачам было подорвано в 90-е годы, "когда в мединституты шли все подряд". Но, по его словам, сейчас деятельность медиков контролируется так строго, что встретить хамящего или пьяного в рабочее время врача практически невозможно. ? Но ведь пациенты тоже ведут себя неидеально? Нападают на врачей, не пропускают машины скорой помощи... "Знаете, как часто на работе я слышал "да я тебя найду, встречу возле дома и убью…"? Хотя я просто выполнял свои обязанности", — говорит Даниил Власов. Он уверяет, что часто слышит от коллег истории о нападениях пациентов — просто эти истории не попадают в СМИ. "Раньше к врачам относились по-другому. А сейчас это так, обслуживающий персонал, — считает Власов. — Врачей приравняли к официантам. Как будто мы не спасаем людей, а обслуживаем население". ? Почему скандальные истории, связанные с врачами и пациентами, происходят все чаще? На самом деле это не так. Случаи, когда люди не пропускали или подрезали машины скорой помощи, происходили всегда. Так же, как и случаи нападений пациентов на врачей (и наоборот). Просто сейчас, с развитием технологий, стало больше возможностей их фиксировать, а видео с регистраторов или мобильных телефонов затем быстро попадают в СМИ. ? И что же со всем этим делать? Воспитывать людей — причем со школьной скамьи. И не какую-то конкретную социальную группу. "Гражданские добродетели нужно выращивать у всех россиян, — считает Ирина Мерсиянова. — И сейчас для этого многое делается. Например, развивается волонтерское движение. Создано "Российское движение школьников". Это правильно. Нужно сделать так, чтобы честность и желание помогать людям в нашем обществе уважались".

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова