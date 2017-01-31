Задолженность по алиментам в РФ превышает 100 млрд рублей

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Неплательщики алиментов в России задолжали более 100 млрд рублей (по данным на конец прошлого года).
Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Татьяна Игнатьева в Общественной палате РФ.
"На конец 2016 года 864 тысячи исполнительных производств по взысканию алиментов с задолженностью общей свыше 100 млрд рублей", - сказала она.
Примерно 20 тысяч жителей России может коснуться действие закона об изъятии у должника единственного жилья для погашения задолженности, если он будет принят, сообщила Игнатьева.
Отвечая на вопрос, сколько таких исполнительных производств может быть возбуждено, если закон примут, Игнатьева отметила, что, в соответствии с позицией Верховного суда РФ, приставы вправе налагать арест на единственное жилье должника, однако нечасто пользуются этой нормой.
"Мы только ориентировочно можем сказать, примерный размер возможного обращения взыскания составляет в целом по всем категориям исполнительных производств не более 20 тысяч на всю страну", - сказала Игнатьева. Она отметила, что "это из 80 млн исполнительных производств, которые в прошлом году находились на оформлении в службе".
Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.
Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил сомнение в том, что законопроект будет внесен в таком виде.