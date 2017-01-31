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Новый ледокол "Новороссийск" отправляется в первый арктический рейс

Общество
31 января, 13:42 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 31, января. /ТАСС
Уже в феврале судно будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в Белом море
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МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Ледокол "Новороссийск", третий и последний ледокол проекта 21900М, завершил погрузку в Мурманском морском торговом порту (ММТП) и готовится к выходу в свой первый арктический рейс. Об этом сообщили в пресс-службе порта.

"Мурманские портовики произвели погрузку на судно партии строительных материалов и запасных частей для автомобильной техники. Планируется, что уже сегодня "Новороссийск" отправится в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа", - пояснили на предприятии.

В порту добавили, что это первый рейс новейшего судна в арктические широты после начала его эксплуатации. Уже в начале февраля "Новороссийск" должен приступить к работе в Белом море, где он будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

Заход ледокола в Мурманский морской торговый порт открывает арктическую программу предприятия на 2017 год. В компании планируют интенсифицировать работу на арктическом направлении, продолжить обработку грузов для строящихся инфраструктурных объектов на полуострове Ямал, а также на островах Арктических архипелагов.

"Новороссийск" - ледокол проекта 21900М, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. Торжественная церемония подписания приемного акта состоялась в Санкт- Петербурге 26 декабря 2016 года. Два дизель-электрических ледокола этой серии - "Владивосток" и "Мурманск" уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне. "Новороссийск" также планируется использовать в акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период.

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