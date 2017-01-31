Профильный комитет Совфеда поддержал декриминализацию побоев в семье

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании поддержал закон о декриминализации побоев, нанесенных близким родственникам впервые и не повлекших вреда для здоровья.
Как отметила зампред комитета Людмила Бокова, эта норма принимается по итогам дискуссии, развернувшейся в российском обществе с июля прошлого года после перевода в разряд административных правонарушений побоев в отношении чужих людей.
"Соответственно, было принято решение внести поправки в часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса и перевести побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений", - пояснила она, подчеркнув, что побои, нанесенные повторно, остаются уголовным преступлением.
Против декриминализации побоев в семье выступила сенатор Людмила Нарусова. По ее мнению, насилие в семье должно пресекаться в том числе законодательными мерами, принятие же данного закона "нецелесообразно и противоречит основополагающим нормам права".
Сенатор считает, что "этот закон пролоббировали участковые милиционеры, полицейские, которые не хотят связываться и заниматься дополнительной работой".