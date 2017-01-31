СМИ: экс-владелица дома Гитлера хочет оспорить изъятие в Конституционном суде

ВЕНА, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Бывшая владелица дома в городке Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился Адольф Гитлер (1889-1945), направила в Конституционный суд Австрии ходатайство о признании недействительным закон об экспроприации постройки в пользу государства. Об этом пишет газета Kurier.

Как рассказал представитель суда Вольфганг Саблатниг, "дело в крайнем случае может дойти до того, что закон будет признан недействительным". При этом рассмотрение дела может растянуться на пять месяцев, поэтому быстрого решения ожидать не стоит, заметил представитель суда. В то же время адвокат бывшей хозяйки дома уверен в положительном для себя итоге в этом процессе. "Грубо говоря, исходя из имеющейся судебной практики, никаких предпосылок для экспроприации нет", - утверждает юрист Герхард Лебич.

В декабре 2016 года Национальный совет (парламент) Австрии проголосовал за экспроприацию объекта. Согласно принятому законопроекту, недвижимость в принудительном порядке переходит в собственность Австрийской Республики после выплаты суммы отступных прежнему собственнику. При этом Министерство внутренних дел пока еще не определило размер отступных бывшей владелице.

Затем глава правительства Верхней Австрии Йозеф Пюрингер по итогам консультаций с министром внутренних дел Австрии Вольфгангом Соботкой и бургомистром города Йоханнесом Вайдбахером заявил, что дом Гитлера будет реконструирован и его отдадут приюту для инвалидов. Специальной рабочей группе предстояло до середины текущего года согласовать все правовые и организационные вопросы. Такой подход соответствует рекомендации экспертной комиссии, которая предлагала реконструировать здание. Пансион для инвалидов уже располагался в этом здании, однако в 2011 году по настоянию прежней собственницы здания вынужден был переехать.

Гитлер родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в состав городка Браунау-на-Инне. Летом 2016 года правительство Австрии решило изъять дом в Браунау-на-Инне, но для этого потребовалось утвердить соответствующий законопроект, потому что собственница отказывалась отдать его в пользу государства. Как тогда заявил министр внутренних дел, специальная комиссия пришла к выводу, что объект "не представляет ценности как памятник".

До 1965 года в этом трехэтажном здании постройки XVII века располагалась библиотека, затем некоторое время - отделение банка и школа. С 1977 и вплоть до 2011 года в нем находились мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.