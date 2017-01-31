Минтруд попробует разобраться с ситуацией в санатории "Русь"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минтруд попробует разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Центра восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, более известного как санаторий "Русь". Об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сказал во вторник, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что руководство медучреждения по реабилитации инвалидов военной службы ЦВТ имени Лиходея объявило о прекращении его работы. В результате почти двумстам проходившим в ЦВТ лечение ветеранам, в том числе инвалидам-колясочникам, предложили экстренно покинуть центр: питание и ночлег им были гарантированы лишь до утра вторника. Минтруд выделял субсидии НКО на финансирование этого санатория.
"Я сейчас не могу сказать, что его закрыли де-юре, что там произошло. Попробуем разобраться, но в федеральном бюджете деньги были предусмотрены на эти цели", - отметил Топилин. "Туда раньше была прямая субсидия, и в этот раз было принято другое решение, что это будет субсидия на реабилитацию инвалидов-интернационалистов. Насколько мне известно, там были какие-то вопросы, связанные с отчетной документацией", - пояснил он.
27 января стало известно, что полиция проводит обыски в подмосковном Центре реабилитации воинов-интернационалистов им. Лиходея по делу о растрате 3,5 млн рублей в 2015 году. Как сообщил ТАСС генеральный директор центра Валей Сайфуллин, районный отдел полиции изъял все документы по данному уголовному делу еще в прошлом году.
Подмосковной полицией в 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора о растрате 3,5 млн рублей в 2014 году, пояснили ТАСС в правоохранительных органах.