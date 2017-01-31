Минюст не исключает, что закон об изъятии единственного жилья опробуют на алиментщиках

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Закон, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, могут опробовать на неплательщиках алиментов. Об этом сообщил заместитель директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ Денис Новак в ходе "нулевых чтений" законопроекта в Общественной палате России.
По его словам, первоначальная версия законопроекта касалась только алиментов, однако потом он был изменен.
"Как пилотный проект, чтобы решать не требующие отлагательства проблемы, можно начать с алиментов", - сказал Новак.
Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.
Изъять жилье можно будет и при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.
По решению суда должник должен будет в течение трех месяцев продать жилье и купить меньшее по площади, выплатив долг. Если он в течение этого срока не найдет себе заменяющее жилье, деньги, вырученные от продажи, перечислят в муниципалитет, который в течение двух месяцев должен предоставить гражданину жилплощадь.