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Минюст не исключает, что закон об изъятии единственного жилья опробуют на алиментщиках

Общество
31 января, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Новая мера будет действовать, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормы
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Закон, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, могут опробовать на неплательщиках алиментов. Об этом сообщил заместитель директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ Денис Новак в ходе "нулевых чтений" законопроекта в Общественной палате России.

По его словам, первоначальная версия законопроекта касалась только алиментов, однако потом он был изменен.

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"Как пилотный проект, чтобы решать не требующие отлагательства проблемы, можно начать с алиментов", - сказал Новак.

Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

Изъять жилье можно будет и при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

По решению суда должник должен будет в течение трех месяцев продать жилье и купить меньшее по площади, выплатив долг. Если он в течение этого срока не найдет себе заменяющее жилье, деньги, вырученные от продажи, перечислят в муниципалитет, который в течение двух месяцев должен предоставить гражданину жилплощадь.

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