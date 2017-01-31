Росздравнадзор заверил, что цены на лекарства с маркировкой не вырастут

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость лекарственных препаратов, которые будут участвовать в эксперименте по маркировке с 1 февраля 2017 года, не должна увеличиться. Об этом сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта будет запущен уже 1 февраля 2017 года. Ранее "Известия" со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС) сообщили, что ряд лекарств в результате маркировки может подорожать на 20% к 2018 году.
"Абсолютно непроверенные данные их (РААС - прим. ТАСС). Я просто удивлен их словами. Все, что по расчетам - стоимость не увеличивается. Расходы могут возрасти, максимум до 50 коп. Это просчитано и перепроверено, поэтому разговор неконструктивен", - сказал Мурашко.
"Результаты эксперимента, в том числе распределение финансовых итогов, нам это покажут", - добавил Мурашко. Он также отметил, что данные по результатам эксперимента будут опубликованы.
В эксперименте будет участвовать 60 наименований лекарств, из которых 10 входят в госпрограмму для редких (орфанных) заболеваний, и 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.