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Росздравнадзор заверил, что цены на лекарства с маркировкой не вырастут

Общество
31 января, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее СМИ сообщили, что ряд лекарств в результате маркировки может подорожать на 20% к 2018 году
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость лекарственных препаратов, которые будут участвовать в эксперименте по маркировке с 1 февраля 2017 года, не должна увеличиться. Об этом сообщил ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

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Пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта будет запущен уже 1 февраля 2017 года. Ранее "Известия" со ссылкой на Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС) сообщили, что ряд лекарств в результате маркировки может подорожать на 20% к 2018 году.

"Абсолютно непроверенные данные их (РААС - прим. ТАСС). Я просто удивлен их словами. Все, что по расчетам - стоимость не увеличивается. Расходы могут возрасти, максимум до 50 коп. Это просчитано и перепроверено, поэтому разговор неконструктивен", - сказал Мурашко.

"Результаты эксперимента, в том числе распределение финансовых итогов, нам это покажут", - добавил Мурашко. Он также отметил, что данные по результатам эксперимента будут опубликованы.

В эксперименте будет участвовать 60 наименований лекарств, из которых 10 входят в госпрограмму для редких (орфанных) заболеваний, и 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.

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