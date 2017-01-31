Глава Росздравнадзора готов рассмотреть обращения пациентов с ВИЧ о неоказании медпомощи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко готов рассмотреть обращения пациентов с ВИЧ о неоказании медпомощи, если такие обращения появятся.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что пациентам с ВИЧ в регионах отказывают в медицинской помощи и обеспечении их необходимыми для терапии лекарствами, если такие пациенты обращаются за помощью не по месту постоянной регистрации.

"Они должны обратиться с этим в Росздравнадзор. На данный момент ни одного такого обращения не поступало. Я готов рассмотреть все из обращения", - сказал Мурашко ТАСС.

При этом он отметил, что для получения медпомощи и необходимых лекарственных препаратов пациент с ВИЧ должен стоять на учете.

Кроме того, Минздрав РФ с 1 января 2017 года запустил федеральный регистр пациентов с ВИЧ. По словам представителей ведомства, это позволит сделать закупки лекарств для терапии ВИЧ адресными, перейти на более современные схемы лечения пациентов. Препараты для терапии ВИЧ с 2017 года будут закупаться централизовано.