Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" Петербурга

Общество
31 января, 14:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, января. /ТАСС
Так гендиректор Эрмитажа назвал методы ведения дискуссии некоторыми священнослужителями и представителями общественности
Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

© Юрий Белинский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает историю вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ проявлением "провинциализации" Петербурга.

"Происходит дикая провинциализация города Петербурга. И все эти истории абсолютно оттуда же - и с Европейским университетом, и с Исаакием, и со многими другими вещами", - сказал он на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Смотрите также
Исаакиевский собор
Милонов подал заявку на крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ

Элементом "провинциализации" Пиотровский назвал методы ведения дискуссии по вопросу судьбы Исаакия некоторыми представителями общественности и священнослужителей.

Директор Эрмитажа напомнил, что написал письмо патриарху Кириллу с просьбой о временном отзыве ходатайства о передаче Исаакия, чтобы остановить общественное противостояние, и глава РПЦ, по его словам, выразил готовность к ведению диалога.

"Все уже написано, есть обращение епархии. Епархия так же, как патриарх, сказала о том, что готова обсуждать с музейным сообществом все вопросы, связанные с музейными делами - и с Исаакием тоже. И также написано, что мнение отдельных представителей духовенства не является общим мнением епархии", - отметил он, не назвав этих представителей.

Спор вокруг Исаакия

В январе стало известно, что правительство Санкт-Петербурга приняло решение о передаче Исаакия в пользование Московскому патриархату РПЦ, при этом здание собора останется в собственности города.

Смотрите также
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

Передача собора неоднозначно воспринята общественностью. 

Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки.

В то же время противники передачи подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей, однако суд отказал в принятии иска в производство.

Петицию в интернете против передачи собора подписали более 200 тыс. человек.

Смотрите также

В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ
В РПЦ заявили о политическом характере вопроса об Исаакиевском соборе
Пиотровский предложил патриарху отложить вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Персоны
Пиотровский, Михаил Борисович
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
3
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки
4
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
5
"Силы демократической Сирии" заявили о получении бронетехники от коалиции во главе с США
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама