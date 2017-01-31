Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает историю вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ проявлением "провинциализации" Петербурга.

"Происходит дикая провинциализация города Петербурга. И все эти истории абсолютно оттуда же - и с Европейским университетом, и с Исаакием, и со многими другими вещами", - сказал он на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Элементом "провинциализации" Пиотровский назвал методы ведения дискуссии по вопросу судьбы Исаакия некоторыми представителями общественности и священнослужителей.

Директор Эрмитажа напомнил, что написал письмо патриарху Кириллу с просьбой о временном отзыве ходатайства о передаче Исаакия, чтобы остановить общественное противостояние, и глава РПЦ, по его словам, выразил готовность к ведению диалога.

"Все уже написано, есть обращение епархии. Епархия так же, как патриарх, сказала о том, что готова обсуждать с музейным сообществом все вопросы, связанные с музейными делами - и с Исаакием тоже. И также написано, что мнение отдельных представителей духовенства не является общим мнением епархии", - отметил он, не назвав этих представителей.

Спор вокруг Исаакия

В январе стало известно, что правительство Санкт-Петербурга приняло решение о передаче Исаакия в пользование Московскому патриархату РПЦ, при этом здание собора останется в собственности города.

Передача собора неоднозначно воспринята общественностью.

Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки.

В то же время противники передачи подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей, однако суд отказал в принятии иска в производство.

Петицию в интернете против передачи собора подписали более 200 тыс. человек.