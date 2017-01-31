Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" Петербурга

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Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" ПетербургаОбщество 31 января, 14:59
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает историю вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ проявлением "провинциализации" Петербурга.
"Происходит дикая провинциализация города Петербурга. И все эти истории абсолютно оттуда же - и с Европейским университетом, и с Исаакием, и со многими другими вещами", - сказал он на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.
Элементом "провинциализации" Пиотровский назвал методы ведения дискуссии по вопросу судьбы Исаакия некоторыми представителями общественности и священнослужителей.
Директор Эрмитажа напомнил, что написал письмо патриарху Кириллу с просьбой о временном отзыве ходатайства о передаче Исаакия, чтобы остановить общественное противостояние, и глава РПЦ, по его словам, выразил готовность к ведению диалога.
"Все уже написано, есть обращение епархии. Епархия так же, как патриарх, сказала о том, что готова обсуждать с музейным сообществом все вопросы, связанные с музейными делами - и с Исаакием тоже. И также написано, что мнение отдельных представителей духовенства не является общим мнением епархии", - отметил он, не назвав этих представителей.
В январе стало известно, что правительство Санкт-Петербурга приняло решение о передаче Исаакия в пользование Московскому патриархату РПЦ, при этом здание собора останется в собственности города.
Передача собора неоднозначно воспринята общественностью.
Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки.
В то же время противники передачи подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей, однако суд отказал в принятии иска в производство.
Петицию в интернете против передачи собора подписали более 200 тыс. человек.